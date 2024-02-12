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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مزارع جامعة سوهاج تحقق إيرادات 1.2 مليون جنيه خلال موسم بيع التقاوي

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن مزارع الجامعة حققت إيرادات تجاوزت مليون و٢٠٠ ألف جنيه، وذلك خلال الأشهر الماضية التى تم فيها طرح 42 طن تقاوى قمح معتمدة صنف (سدس 12 وجميزة 11) وقمح الخبر، وبصل جيزة 6 محسن.

 

وعرضها للبيع بمنفذ منتجات كلية الزراعة بمقر الجامعة القديم، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به كلية الزراعة من أجل زيادة إنتاجية الفدان وتوفير السلع الغذائية الضرورية، مضيفًا أن طرح أصناف من تقاوى القمح.

 

والبصل ذو الجودة العالية بالأسواق يبرهن على الدور المجتمعى والخدمى الهام الذى تقوم به الكلية لصالح المجتمع السوهاجى، كما أنه يساهم فى تقليل الاستيراد والمحافظة على العملة الأجنبية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتماشيََا مع سياسة الدولة 2030.

 

َوأضاف الدكتور خلف همام عميد الكلية، أن الأصناف المباعة شهدت اقبالََا كبيراً من المزارعين لأنها عالية الإنتاجية ومتميزة ومختارة بعناية، كما أنها تتميز بتحمل درجات الحرارة المرتفعة فى محافظات الصعيد، والتغلب على آثار التغيرات المناخية.

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واشار إلى أن الكلية تواصل تطوير وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتوفير مصادر الإنتاج الحيوانى والداجني، للحفاظ على الأمن الغذائي وخدمة المجتمع المحلى.

 

وأوضح الدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مركز البحوث الزراعية بالكلية نجح فى انتاج تقاوى  صنف بصل جيزة 6 محسن، وهو أحد أصناف البصل التى تتمتع بمواصفات تصديرية عالية من حيث صلابة القشرة الخارجية وعددها الكبير، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم لتشجيع البحث العلمي وتطويع إمكانياته لزيادة الإنتاج وإيجاد الحلول المناسبة لتغطية احتياجات المجتمع.

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