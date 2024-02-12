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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على قرى جنوب لبنان

سيارة محترقة جنوب
سيارة محترقة جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدة غارات باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة على بلدات وقرى جنوب لبنان.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية، إن طيران مسير إسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة مروحين جنوب لبنان، كما استهدفت غارة للطيران الحربي بلدة الجبين.

أيضا قالت وسائل الإعلام اللبنانية، إن قصف مدفعي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أطراف اللبونة جنوب لبنان.

على الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت سيارة في منطقة مارون الراس كان بداخلها عناصر من حزب الله.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال أنه تم استهداف عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في قرى جنوب لبنان.

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