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محافظات

بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الجوينى بكفر صقر

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطري.

وأشار إلى ضرورة توفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الجوينى التابعة لمركز و مدينة كفرصقر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري.

وشارك في القافلة كلا من مديري إدارات (الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية ومدير إدارة وأطباء كفر صقر البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير وحدة الجويني البيطرية وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٣٠٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و٢٠٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار و الرعاية التناسلية لـ(٢٥٠) رأس ماشـية و١٥٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش ٦٥٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ٣٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد ٥٥٠ طائر وترقيم وتسجيل ١٣٠ حيوان وسحب ١٣٠ عينة دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

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