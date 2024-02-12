مشروع قانون حقوق المسنين.. مكاسب بالجملة لأصحاب المعاشات بعد موافقة مجلس النواب

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز المقترحات البرلمانية التي انتصرت لكبار السن ( أصحاب المعاشات) بعد موافقة مجلس النواب علي مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنين.

وعن أبرز المقترحات البرلمانية، أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تقدمها بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن وتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.

إيصال السلع التموينية لحد البيت



وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تولي اهتماما كبيراً بكبار السن و ساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات الضرورية لهم بشكل سلس و مريح، منها الخدمات الصحية التي من الممكن تقديمها لهم في المنزل فضلا عن تطبيق صرف المعاش و توصيله للمنزل للمسن وفقا لمشروع قانون جديد داخل قبة البرلمان ينتظر الخروج للنور.



وأضافت عضو مجلس النواب أنه علي غرار ذلك لماذا لا تستغل وزاره التموين توجه الدولة الحميد في مساعده كبار السن و أيضاً التوجه إلى الرقمنة و زياده الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم و اتاحه توصيلها الي المنزل في حال احتياج المستهلك اسوه بالمعاشات و الخدمات الصحية؟