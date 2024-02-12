جامعة حلوان: نعمل على تعزيز مشاركتنا بالمبادرات المجتمعية

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية و تطوير المجتمع.

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

ونوه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إلي دور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم الجامعة لمبادرات الشباب والمبدعين و اهميتها في دعم الطلاب غير القادرين.

وتابع قنديل أن المشاركة بالمبادرات المجتمعية لها دور هام في تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2019، متوجها بالشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن عن رغبة الجامعة في إطلاق مشروع مشترك مع "حياة كريمة" يهدف لوضع لوحة داخل كل منزل بتلك القرى، ونأمل أن يكون فى كل قرية متحف لتجسيد صور الشخصيات والرموز الوطنية المصرية إسهامًا في نشر الوعي بتاريخ وأبطال مصر.

وقد دعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة منتسبيها للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي التي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم تلقي الترشيحات للمشاركة في فئات الجائزة المؤسسية والفردية في دورتها الرابعة 2024 لتشجيع ودعم المزيد من النماذج الناجحة والممارسات الحكومية المتميزة وتحفيز روح التنافس للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وتنطلق المسابقة في دورتها الرابعة لتحقيق التميز الريادي، وسعيا نحو تميز المؤسسات الحكومية المصرية لتكون ضمن أفضل النماذج العربية المبتكرة على صعيد الأفراد والقيادات والمؤسسات، وللوصول إلى نتائج ومستويات متقدمة في الأداء العام والأداء التنافسي، على الصعيد الدولي.

وأشارت الجامعة إلى أن الراغبين في المشاركة في المسابقة عليهم استيفاء البيانات الآتية وهي: اسم المرشح باللغة العربية، واللغة الإنجليزية، اسم المنسق باللغة الإنجليزية والعربية، الجنس، رقم التليفون المحمول، البريد الإلكتروني الحكومي للمنسق، اسم الجهة الحكومية التابع لها، الوزارة أو الجامعة التابع لها، الفئة المطلوب الترشح للمشاركة بها، ويتم إرسال البيانات في موعد أقصاه (٥ أيام) حيث يكون الموعد النهائي لاستلام الترشيحات هو يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٤، وذلك على الرابط التالي:

President @ helwan. edu. eg