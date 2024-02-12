لتوزيعها خلال رمضان .. قنا تستقبل 20 طن مواد غذائية ضمن قوافل أبواب الخير

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قوافل مبادرة أبواب الخير، التى ينظمها صندوق تحيا مصر لتوفير المواد الغذائية، للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم، تلبية لاحتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وعادل امام، مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، و النائب أحمد عبد الماجد، الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وحماده أبو الفضل، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وممثلى صندوق تحيا مصر، وعدد من مديرى المؤسسات الأهلية المشاركة في المبادرة.

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن المرحلة الأولى تضمنت 9 شاحنات تحتوى على 16 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طن، ومن المنتظر أن تستقبل المحافظة 12 شاحنة أخرى تباعًا بإجمالى 21 شاحنة تحتوى على ما يزيد عن 33 ألف كرتونة وما يزيد عن 416 طن، ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير.

أضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأنه سوف يتم توزيع محتويات القافلة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بواقع 12.5 كيلو لكل أسرة، تشمل 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، وعبوة فول، وعبوة بلح، وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق تحيا مصر.

قال مدير برنامج الحماية الاجتماعية، إن صندوق تحيا مصر، بصدد تنفيذ حزمة برامج إضافية للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث من المستهدف إطلاق حملة لإفطار 3 مليون صائم خلال شهر رمضان، وتجهيز 1000 فتاة من اليتيمات بكافة مستلزمات الزواج خلال شهر رمضان الكريم، كما يستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على طلاب الجامعات من الأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

أشار مدير برنامج الحماية الاجتماعية، إلى أن مبادرة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، كما تعكس روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل المجتمع.