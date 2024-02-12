جامعة حلوان: اطلاق قوافل تنموية شاملة تشمل كافة التخصصات

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية و تطوير المجتمع .

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

أعلن الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة شاركت بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل التنموية المتكاملة والتى شملت جميع تخصصات كليات الجامعة، كما ساهمت الجامعة فى مبادرة محو أمية .

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، السفيرة Leonora Rueda سفيرة المكسيك بالقاهرة، وEduardo Fragoso مسؤول الشؤون الثقافية والاقتصادية بالسفارة، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون بين جامعة حلوان والجامعات المكسيكية، خاصة في وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين.

يأتي ذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان في تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف، ويعد هذا اللقاء خطوة هامة في تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر ودولة المكسيك، ومن المتوقع أن يؤدي إلى فتح أبواب جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بالجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بكيفية التعاون المشترك ودعم سبل تعميق الاتصال بين الجامعات المكسيكية وجامعة حلوان، وأبرزها محاور التعاون في المجالات الثقافية والفنية، وأكدت المباحثات على أهمية المضي قدماً في تطوير ودفع العلاقات المشتركة لتشمل المزيد من أوجه التعاون في مجال الدراسات العليا وتوقيع بروتوكولات وتبادل طلابي.