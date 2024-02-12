الشرقية.. مصرع طفل غرقا في بحر القنطرة بالزقازيق

لقي طفل مصرعه غرقا بمياة بحر القنطرة دائرة مركز الزقازيق وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الزقازيق العام والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام بإستقبال "محمد ا ع م" 12 سنة مقيم كفر الزقازيق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة بحر القنطرة دائرة مركز الزقازيق وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الزقازيق العام والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.