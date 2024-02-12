عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. مصرع طفل غرقا في بحر القنطرة بالزقازيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقا بمياة بحر القنطرة دائرة مركز الزقازيق وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الزقازيق العام والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام بإستقبال "محمد ا ع م" 12 سنة مقيم كفر الزقازيق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

إزالة 32 تعديا على الأراضي الزراعية بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة بحر القنطرة دائرة مركز الزقازيق وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الزقازيق العام والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية التحفظ على الجثة النيابة العامة انتشال الجثة بالشرقية كفر الزقازيق مستشفى الزقازيق العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ترشيحاتنا

المعلمين تجدد الثقة في القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن البلاد

"لازم يتحاكم".. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

الصيام في شعبان.. هل يجوز طوال الشهر؟

تنوع الاقتصاد الوطني.. محور رئيسي في مباحثات محمد بن زايد ومدبولي

السياحة تدرس تنظيم قافلة مهنية مصرية لدولة الكويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ