شعبة الدخان عن ارتفاع أسعار السجائر الأجنبية: مبالغ فيها

علق إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على ارتفاع أسعار السجائر الأجنبية في مصر.

قال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر الأجنبية مبالغ فيها ".

تابع إبراهيم الإمبابي:" ارتفاع أسعار السجائر المستوردة والأجنبية 11 جنيه مرة واحدة امر مبالغ فيه ويجب ان يتم الامر بشكل تدريجي ".

أكمل إبراهيم الإمبابي:" سنعود مرة أخرى لنقطة الصفر بعد زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر ".

لفت إبراهيم الإمبابي:" ما زال هناك سوق سوداء في السجائر والتاجر يقوم بتخزين البضاعة ويرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ".