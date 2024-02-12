زيادة أسعار السجائر .. ماذا يحدث للجسم عند توقف التدخين؟

أعلنت شركة “فيليب موريس مصر” زيادة أسعار السجائر لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن “HEETS” و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية “Merit - Marlboro - L&M” بأنواعها.

وقرر الكثير من الأشخاص التوقف عن التدخين هذه الفترة، لاسيما بعد قرار زيادة أسعار السجائر.

الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين

ووفقا لموقع cdc، يعد الإقلاع عن التدخين أحد أهم الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الأشخاص لتحسين صحتهم. وهذا صحيح بغض النظر عن أعمارهم أو المدة التي قضوها في التدخين.

- يحسن الحالة الصحية ويعزز نوعية الحياة.

-يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويمكن أن يضيف ما يصل إلى 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.

-يقلل من مخاطر العديد من الآثار الصحية الضارة، بما في ذلك نتائج الصحة الإنجابية السيئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والسرطان.

- يفيد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفعل بمرض القلب التاجي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

- يفيد صحة المرأة الحامل وجنينها وأطفالها.

-يقلل من العبء المالي الذي يفرضه التدخين على الأشخاص المدخنين وأنظمة الرعاية الصحية والمجتمع.