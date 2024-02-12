مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

حذرت هيئة الأرصاد من وجود بعض العواصف الترابية اليوم مما يهدد بزيادة حالات الجيوب الأنفية خاصة الالتهاب أو تورم في الأغشية المخاطية التي تبطن الجيوب الأنفية.

وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نرصد اهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية وتشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية ما يلي:

احتقان الأنف.

سيلان الأنف.

ألم الوجه.

ضغط في الأنف.

صداع.

ألم في الأذن.

سعال.

حُمّى.

تعب.

ما هي أنواع التهاب الجيوب الأنفية؟

التهاب الجيوب الأنفية الحاد: يستمر لأقل من 4 أسابيع.

التهاب الجيوب الأنفية تحت الحاد: يستمر من 4 إلى 12 أسبوعًا.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن: يستمر لأكثر من 12 أسبوعًا.