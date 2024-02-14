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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافي .. فستان هيفاء وهبي في عيد الحب يشعل الفيسبوك |شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أثارت الفنانة هيفاء وهبي جدلًا كبيرًا بعد ظهورها بإطلالة مثيرة في الاحتفال بعيد الحب 

 

وكانت ظهرت هيفاء وهبي بفستان قصير جدا وقد يشير البعض إلى أنه جاكت بدلاً من فستان وذلك بسبب أنه قصير يصل للفخذ ونسقت عليه شراباً باللون الأسود .

 

وكان تصميم  فستان هيفاء وهبي  من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، قصير يصل للفخذ، ويصل سعره إلى 1343 دولارًا كنديًا، أي ما يعادل 31 ألف جنيه مصري.

 

واعتمدت هيفاء تسريحة شعر بسيطة جدا حيث إنها لملمت شعرها للخلف.

 

وانهالت التعليقات علي فستان هيفاء وهبي وعن سعره المبالغ فيه. 

 

 

وإليكم فستان هيفاء وهبي بعيد الحب 

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