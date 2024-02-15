أخبار الفن| تكريم لطفي لبيب وتيسير فهمي بختام مهرجان الأقصر.. تامر حسني يحتفل بعيد الحب ويكتشف موهبة جديدة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية…

انطلق منذ قليل، حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الـ 13 (دورة المخرج خيري بشارة)، بحضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ولفيف من الفنانين المصريين والعرب والأفارقة.

وقدم المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان جوائز المهرجان الإعلامية المغربية وفاء ميراس، والفنانة ياسمين الهواري، وفي البداية قال السيناريست سيد فؤاد: من مهرجان الاقصر ندافع عن السينما، ونكافح من أجل الخير والوعي والتنمية، ومن أفلام السينما نعيش أعمارا فوق أعمارنا والسينما أطول من العمر ومن مهرجان السينما ندافع عن الإنسان، وتحية لكل الشعوب الأفريقية المحبة للسينما والخير والجمال.

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الطلبة، بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ الثالثة عشرة، عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة لهذا العام، والتي ضمت فيلما عن السيرة الذاتية للفنان العالمي محمد عبلة.

وضمت لجنة تحكيم أفلام الطلبة كلا من: المخرج هاني لاشين، والدكتور مالك خوري.

وحصل على جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم (قناع توت عنخ آمون الذهبي) فيلم «طرح النيل» إخراج نظرة الذهبي، وهو عبارة عن سيرة ذاتية للفنان التشكلي العالمي محمد عبلة، والذي عرضت أعماله في مصر وفي جاليريهات ومتاحف عالمية حيث تميز أسلوبه الفني في الرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ بانعكاس هموم وقضايا المجتمع المصري.

حرصت الفنانة شيريهان على الاحتفال مع جمهورها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بعيد الحب.



وطرحت شيريهان صورة من أحدث جلسة تصوير لها وهي ترتدي فستانا أحمر اللون ليتناسب مع احتفالات عيد الحب.



يواصل الفنان مصطفى شعبان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد “المعلم” استعدادًا لعرضه فى موسم رمضان القادم.

ويشهد المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والذين يواصلون الليل بالنهار لسرعة الانتهاء من تصوير جميع مشاهد المسلسل قبل بداية الشهر الكريم.

يعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة"، البوستر التشويقي له؛ استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

طرح منذ قليل المطرب تامر حسني أغنيته الجديدة 30 حياة وهي الأغنية التى يقدمها مع الموهبة الشابة مها فتوني وهي أحد اكتشافات تامر حسني خلال الفترة الأخيرة.



الأغنية من كلمات تامر حسني ومؤمن راجح وألحان مودي منير وتوزيع كريم أسامة، أما الإخراج فكان لتامر نفسه.

