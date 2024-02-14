فلسطين تندد برفض إسرائيل دعوات التهدئة في الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحدى الدعوات لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية.

وحسبما ذكرت وكالة وفا، أضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال تواصل تصعيد انتهاكاتها لتفجير ساحة الصراع برمتها، وخلق حالة من الفوضى لتمرير مزيد من المشاريع الاستعمارية، وتعميق الضم الزاحف للضفة الغربية.

وأدانت الخارجية جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية. مشيرة إلى أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة في قطاع غزة يشجع حكومة بنيامين نتنياهو على التمادي في تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار.