رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض تتفقد الوحدات والمنافذ الصحية بمطروح

تفقدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، يرافقها الدكتور جمال الكاشف رئيس الإدارة المركزية للصحة المدرسية والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية عدد من وحدات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.



وتفقدت خلال الزيارة وحدة طب الأسرة بقرية سيدي شبيب (التابعة لإدارة الضبعة الصحية) وتابعت الأداء والأعمال بكل من الاستقبال والصيدلية والمعمل وعيادة تنظيم الأسرة والتعقيم.

ووجهت بتفعيل نادي الأسرة وتوفير مثبت للتيار الكهربائي حفاظا على الأجهزة مشيدة على التزام العاملين داخل الوحدة.



كما زارت وحدة فوكة الصحية وتابعت أعمال التطعيمات وتنظيم الأسرة مؤكدة على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات بالصيدلية وأدوية الطوارئ وعيادة الأسنان وموجهه بتفعيل الطبيبة الزائرة وخاصة في عيادة تنظيم الأسرة.

ثم تفقدت أيضا مكاتب التطعيمات بالإدارة الصحية بالضبعة ووالتى تقدم خدمات والمبادة الرئاسية للمقبلين على الزواج والتثقيف الصحي وأعمال مكتب الصحة وكذلك منفذ صرف الألبان.

كما حضرت ختام أعمال الدورات التدريبية لشباب الأطباء على أعمال الصحة المدرسية،بإدارة التدريب بمركز صحة المرأة بمطروح بحضور الدكتور محمد لطفي مدير إدارة التدريب والمدارس والدكتورة رشا محمد مدير إدارة الصحة المدرسية.



وعلي هامش الدورة، قامت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة بتكريم الدكتور أحمد حسني بإدارة النجيلة الصحية علي مجهوداته خلال فترة انعقاد التدريب وحرصه على انتظام العمل بوحدته الأصلية بمدينة النجيلة غرب مطروح.

كما تفقدت وحدة السادات الصحية حجرة الملفات العائلية والاستقبال وعيادة الأسنان الصباحية وأكدت على عمل العيادات المسائية لتخصص الأسنان واطلعت على مؤشرات الأداء بالوحدة وعيادة تنظيم الأسرة ودار نقاش عن النشاط الحالي والعمل على زيادة أعداد المنتفعات الجدد مشيدة بالخدمات التي تقدم بالوحدة مقدمة الشكر للفريق الطبي.



كما تابعت خطة المديرية للتغلب على نقص الكوادر الطبية وخاصة بإدارة براني الصحية وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين مستشفى مطروح العام وإدارة الرعاية الأساسية لتغطية الاحتياجات من الكوادر ولتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.