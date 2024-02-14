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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الأمريكي يعلق على تقارير تهديد الأمن القومي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أنه لا حاجة للانزعاج بشأن التقارير عن تهديد للأمن القومي.

جاء ذلك بعد أن حذر رئيس لجنة المخابرات في الكونجرس الأمريكي، مايك تيرنر، من "تهديد خطير للأمن القومي" بدون تحديد طبيعته.

وكان تيرنر، قال في بيان له اليوم الأربعاء، إن لجنة المخابرات أتاحت لجميع أعضاء الكونجرس الحصول على معلومات بشأن "تهديد خطير للأمن القومي" لم يحدده.

وأضاف: "أطالب الرئيس جو بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونجرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة علنًا الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذا التهديد".

ووفقا لـ"سي إن إن"، قالت مصادر مطلعة إن التهديد مرتبط بروسيا، ووصفت مصادر مطلعة على الاستخبارات هذه المعلومات بأنها “حساسة للغاية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أرسل تورنر لزملائه في الكونجرس رسالة يقول فيها إن الأمر المُلح "يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار".

وأكد أحد المصادر التي اطلعت على المعلومات الاستخبارية أن الأمر يتعلق بقوة روسية مثيرة للقلق ومزعزعة للاستقرار.

وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إنه تواصل شخصياً لتحديد موعد لاجتماع مع كبار المشرعين في لجان الأمن القومي قبل أن يحذر تيرنر علناً مما أسماه "التهديد الخطير للأمن القومي".
 

الكونجرس

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