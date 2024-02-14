أوروبا السبب .. محافظات مصر تتعرض لموجة صقيع وثلوج |تفاصيل

تتعرض محافظات مصر لطقس متقلب بارد في الساعات الأولى من الصباح الباكر معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً، وحسب هيئة الأرصاد الجوية فقد حذرت من تقلب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في ضوء توقعاتها باستمرار نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على القاهرة ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية وشمال سيناء وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة

استمرار نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على القاهرة ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية وشمال سيناء وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة، لذا تحذّر الهيئة العامة للارصاد الجوية من حالة الطقس، غدا.

أوروبا السبب

أفادت الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لتأثير منخفض جوي جديد قادم من جنوب القارة الأوربية يعمل على تكاثر السحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانا، تبدأ من الصباح الباكر على السواحل الغربية للبلاد «الإسكندرية - العلمين - الضبعة - مرسى مطروح»، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى السواحل الشرقية «كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد»، ومع بداية ساعات المساء تمتد إلى مدن القناة وخليج العقبة وجنوب سيناء.

صقيع وكتل هوائية باردة

وأكدت الأرصاد الجوية، تعرض البلاد بدء من غدا الى تاثير كتل هوائية باردة تعمل على الأنخفاض التدريجي فى درجات الحرارة، بقيم تصل لـ 6 درجات على نهاية الأسبوع الجاري.

وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى غد الخميس، لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، غدا ️القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا .

تعطيل الدراسة

وأعلنت محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح تعطيل الدراسة رسميًا غدًا بسبب سوء الطقس لحماية الطلاب.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأثرية على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.