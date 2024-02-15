محلل تركي: أنقرة أشادت بالدور المصري في منع تهجير الفلسطينيين.. فيديو

تحدث الدكتور طه أوغلو، المحلل السياسي التركي، عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر.

وقال المحلل السياسي التركي، الدكتور طه أوغلو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس التركي عنوانها مرحلة جديدة من العلاقات.

وأضاف المحلل السياسي التركي، الدكتور طه أوغلو، أن زيارة اليوم تعكس مدى التقارب المصري التركي، والبدء في تدشين مرحلة جديدة على مستوى العلاقات.

وأوضح أن الرئيسان سيعملان في المرحلة المقبلة سويا في الملف الليبي وحله، موضحا أن هناك رغبة من الطرفين لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع الليبي، وسط تحركات إيجابية من الدولتين، موضحا أن مصر تلعب دورا كبيرا في ملف تركيا وقبرص واليونان، لافتا إلى أن أنقرة أشادت بدور مصر في ملف قبرص واليونان.

واسترسل المحلل السياسي التركي، أن تركيا أشادت بالدور المصري في منع تهجير الفلسطينيين من غزة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن الدور المصري قوي وفعال في هذا الملف ومنع التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخطة المقبلة تأتي في إطار ودور إقليمي جديد في المنطقة، كانت تقوم به دول أخرى مثل إسرائيل وأمريكا خاصة فيما يتمثل في قطاع غزة.



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