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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أذربيجان: العالم قريب جدا من حرب عالمية ثالثة

صدى البلد

صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال كلمته في حفل التنصيب يوم الأربعاء أن العالم قريب جدا من الحرب العالمية الثالثة.

وقال علييف: "الجميع يرى العمليات التي تجري في العالم اليوم. العالم في الواقع قريب جدا من الحرب العالمية الثالثة. يعتقد البعض أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، قد تكون هناك افتراضات مختلفة. وبالطبع الحروب الحديثة تختلف عن الحروب السابقة. ولا يمكن حتى مقارنة الحرب العالمية الثانية بحروب اليوم".

وأضاف: "بطبيعة الحال، بدأت العديد من الدول اليوم في الاهتمام بالمجال العسكري. ونحن نفعل ذلك منذ أكثر من 20 عاما، والخبرة التي لدينا اليوم، بما في ذلك الخبرة القتالية، لا يمكن الاستغناء عنها".

وأكد أن الجيش الأذربيجاني "أظهر قوته ليس في التدريبات ولا في العروض، بل في ساحة المعركة".

وأدى علييف أمس اليمين الدستورية لولاية خامسة واعدا عند ممارسته صلاحياته كرئيس الالتزام بالدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة الشعب بجدارة.

وكان علييف البالغ من العمر 62 عاما قد فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في البلاد يوم 7 فبراير، وتفوق على منافسيه بفارق كبير في الأصوات.

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