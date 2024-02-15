احذروا الساعات المقبلة| تعليق الدراسة وأمطار رعدية.. ماذا يحدث في الطقس؟

تشهد البلاد في الوقت الحالي، موجة باردة مع عدم استقرار في الحالة الجوية، وتشهد عدد من المحافظات سقوط أمطار غزيرة متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وكشفت الأرصاد أن عدم استقرار الحالة الجوية نتيجة سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، لتتخذ بعض المحافظات قرار تعليق الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية شديدة البرودة.

تعطيل الدراسة في المحافظات

وتلقي اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وأوضح اللواء هشام آمنة أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى أنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية فى 4 محافظات وهي: البحيرة ومطروح وكفر الشيخ والإسكندرية.

وأشار التقرير إلي تعرض محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار غزيرة، علي مراكز: المحمودية وكوم حمادة وإيتاي البارود وحوش عيسي وأبو المطامير، وأسفرت عن بعض تجمعات للمياه، وقررت الأجهزة التنفيذية بها نشر معدات شفط المياه.