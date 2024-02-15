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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيدي كرم وهيفاء وهبي الأجرأ.. شاهد إطلالات الفنانات في عيد الحب

صدى البلد

 

شاركت الكثير من الفنانات صور جديدة خلال الاحتفال بعيد الحب بملابس أنيقة ومختلفة ولذلك نعرض لكم اليوم اجرأ ملابس الفنانات في احتفالات الفلانتين . 

 وقد شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا لجلسة تصوير جديدة، احتفالا بعيد الحب.

وظهرت هيفاء وهبي، وهي ممسكة بالورود، مرتدية فستانا أو جاكيت مطبوع عليه نفس الورود التي تحملها.

اختارت هيفاء وهبي جاكت طويل من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، قصير يصل للفخذ، ونسقته مع شراب  اسود ولملمت شعرها للخلف 

هيفاء وهبي بعيد الحب 

وتألقت آيتن عامر بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستاناً قصيرًا يصل أعلى الركبة وذا اكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.
وانتعلت أيتن عامر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، كما أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي زادت من جاذبيتها.

إطلالة ايتن عامر في عيد الحب 

وظهرت يسرا بعيد الحب بملابس أنيقة ، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.
وتزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة

 

إطلالة يسرا في عيد الحب 

وشاركت هيدي كرم  صورها بعيد الحب  بإطلالة ملفتة وجريئة كما وصفها البعض، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود والفوشيا.
وكشف فستان هيدي كرم عن التاتو في ساقيها، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيدي كرم على خصلات شعرها البنية المنسدلة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

فستان هيدي كرم في عيد الحب 
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