محمد نور يكشف سبب غيابه عن التمثيل (خاص)

كشف محمد نور، في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، سبب غيابه عن التمثيل قائلا: “عايز أقدم حاجة مختلفة، عمل فيه تمثيل وموسيقى، عمل فني تمثيلي غنائي، أحب المزج بين التمثيل والغناء”.

واحتفل أمس، الأربعاء، النجم محمد نور بإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "وريني"، وذلك بحضور العديد من أهل الصحافة والإعلام.

وقد قرر "نور" أن يحتفل معهم بالألبوم وسماع جميع أغانيه وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم والتقاط الصور السيلفي والتذكارية.

حضر مع "نور" العديد من صناع الألبوم ومنتج الألبوم محمد علام.

ألبوم "وريني" يحتوي على ٦ أغانٍ هي "نور" و"أهلا وسهلا" و"كنا ناويين خير" و"عجبك حالي" و"من السبت للخميس" و"وريني"، وقد يتم طرحه رسميا غدا على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.