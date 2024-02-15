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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اوعي تشتريه.. طبيبة تحذر من منتج تعلن عنه شيف مشهورة يسبب أمراضا خطيرة

صدى البلد

حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك في منشور من إعلان إحدى الشيفات لتكون بديل اللحمة.

 

وقالت شيرين " الشيف طالعة تطبخ لنا بحاجة سمتها اختراع وبديل للحمة  كيس عبارة عن مسحوق مفروم ومعاه كيس صغير بتقول عليه البهارات السرية والكيس بتحط عليه كمية ميه مغليه بينفش ويملأ الطبق 

 

 

وأوضحت شيرين أن المنتج الذي تعلن عنه الشيف هو  فول صويا وعليه بعض إضافات و توابل في كيس ويباع أنه بديل لحمة.

 

وقالت شيرين هل تعلم الشيف إنه فول صويا وله مخاطر كبيرة ويلعب بهرمون الإستروچين الانثوي الي بيحتوي عليها ومخاطره على الأطفال الذكور والرجال  

 

وحذرت من إعلان الشيفات  من المنتجات الضارة بالصحة.

 

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