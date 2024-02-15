جامعة حلوان: خطة لتدريب الطلاب على الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها

بدأت جامعة حلوان فى تدريب طلاب الجامعة على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وقد أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان أن رئيس الجامعة كلف المعهد بتدريب طلاب الجامعة، وسوف يركز برنامج التدريب على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلني والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.

ووقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية مذكرة تفاهم مشترك بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.

ووفقا لمذكرة التفاهم المشترك يقوم المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان بتقديم الدورات التدريبية التخصصية وبرامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع الملكية الفكرية للسادة العاملين بمصلحة الجمارك، لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي، والاستعانة بمحاضري مصلحة الجمارك في إلقاء محاضرات تدريبية أو تدريسية في المجالات المشتركة، والاستعانة بحملة الدكتوراه منهم في الإشراف على مناقشة الرسائل العلمية بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له.

ويتولى المعهد القومي للتدريب الجمركي بمصلحة الجمارك عقد برامج تدريبية بالاشتراك مع المعهد القومي للملكية الفكرية في كافة الموضوعات ذات الصلة لبناء القدرات البشرية، ويوفر المعهد الجمركي فرص التدريب العملي والنظري والفني لمنتسبي جامعة حلوان وتنظيم زيارات علمية لزيارة الجمارك، كما يستعين معهد التدريب الجمركي بأعضاء هيئة التدريس من جامعة حلوان لإلقاء محاضرات تدريبية في المجالات المختلفة.