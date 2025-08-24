فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

في سابقة لافتة لشركة نتفليكس المعروفة بابتعادها عن العروض السينمائية التقليدية، تمكن فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي “KPop Demon Hunters” من احتلال المركز الأول في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الفيلم- الذي أُطلق عبر المنصة منذ يونيو الماضي-عاد إلى الواجهة بنسخة “Sing-Along” حيث يتفاعل الجمهور بالغناء مع الأغاني داخل القاعات.

وخلال يومي السبت والأحد حقق الفيلم إيرادات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار، متجاوزًا جميع المنافسين بما فيهم فيلم الإثارة “Weapons” الذي جمع نحو 15.6 مليون دولار فقط.

العرض المسرحي كان محدودًا للغاية، إذ شمل أكثر من 1,700 دار عرض فقط في الولايات المتحدة وكندا، ولم يتجاوز يومين.

ورغم ذلك، فإن النتائج فاقت التوقعات، مؤكدة أن العمل لا يزال يحظى بجاذبية جماهيرية كبيرة حتى بعد طرحه على المنصة الرقمية.

ويُعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه لنتفليكس، حيث لم يسبق لأي فيلم من إنتاجها أن تصدّر شباك التذاكر الأمريكي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تجربة ناجحة قد تفتح الباب أمام استراتيجيات جديدة تجمع بين قوة المنصات الرقمية وجاذبية العروض السينمائية التفاعلية.

الفيلم مغامرة خيالية تدور أحداثه حول فرقة فتيات كورية تدافع عن العالم من الشياطين بموسيقاهن المختلفة.