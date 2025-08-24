قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

KPop Demon Hunters
KPop Demon Hunters
نجلاء سليمان

في سابقة لافتة لشركة نتفليكس المعروفة بابتعادها عن العروض السينمائية التقليدية، تمكن فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي “KPop Demon Hunters” من احتلال المركز الأول في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الفيلم- الذي أُطلق عبر المنصة منذ يونيو الماضي-عاد إلى الواجهة بنسخة “Sing-Along” حيث يتفاعل الجمهور بالغناء مع الأغاني داخل القاعات.

وخلال يومي السبت والأحد حقق الفيلم إيرادات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار، متجاوزًا جميع المنافسين بما فيهم فيلم الإثارة “Weapons” الذي جمع نحو 15.6 مليون دولار فقط.

العرض المسرحي كان محدودًا للغاية، إذ شمل أكثر من 1,700 دار عرض فقط في الولايات المتحدة وكندا، ولم يتجاوز يومين.

ورغم ذلك، فإن النتائج فاقت التوقعات، مؤكدة أن العمل لا يزال يحظى بجاذبية جماهيرية كبيرة حتى بعد طرحه على المنصة الرقمية.

ويُعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه لنتفليكس، حيث لم يسبق لأي فيلم من إنتاجها أن تصدّر شباك التذاكر الأمريكي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تجربة ناجحة قد تفتح الباب أمام استراتيجيات جديدة تجمع بين قوة المنصات الرقمية وجاذبية العروض السينمائية التفاعلية.

الفيلم مغامرة خيالية تدور أحداثه حول فرقة فتيات كورية تدافع عن العالم من الشياطين بموسيقاهن المختلفة.

نتفليكس أفلام نتفليكس البوكس أوفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

الإفتاء

ما حكم من لا ينفق على بيته بحجة الادخار للمستقبل؟.. أمين الإفتاء يجيب

فوز طلاب هندسة الأزهر بالميدالية الفضية في مسابقة للبرمجة

فوز طلاب هندسة الأزهر بالميدالية الفضية في مسابقة للبرمجة

مفتي الجمهورية مع طلاب تايلاند

مفتي الجمهورية: طلاب الأزهر الوافدون جزء أصيل من قوة مصر الناعمة.. صور

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد