حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب

قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمرأة المحجبة أن تخلع حجابها أو تكشف شعرها في صالونات التجميل إذا كان هناك رجال أجانب يعملون في المكان، مؤكدة أن ستر شعر المرأة فريضة شرعية يجب الالتزام بها.

كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أنه يجوز للمرأة أن تكشف شعرها داخل صالون التجميل بشرط أن يكون العاملات سيدات فقط، وأن يكون المكان مأمونًا ولا يطلع عليه رجال، بما في ذلك مراقبة الكاميرات، حيث شددت على أن وجود رجل يراقب الكاميرات يجعل كشف الشعر محرمًا شرعًا.

وأضافت أن كشف الشعر أمام النساء لا حرج فيه، لكن أمام الرجال الأجانب يعد معصية وإثمًا، مؤكدة أن المرأة ينبغي أن تتحرى الضوابط الشرعية عند ذهابها لمراكز التجميل سواء لقص الشعر أو غيره من الخدمات الخاصة به.

جلوس المرأة أمام أقاربها بغير حجاب

وقال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا للفتاة أن تجلس أمام غير المحارم وهي كاشفة لشعرها.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز مجالسة أقاربى الصغار بغير حجاب؟»، أن أبناء العم أو أبناء الخال لا يجوز لهم أن يروا شعر المرأة (بنت عمهم، أو عمتهم) لمجرد كونهم أبناء عمها أو خالها، ولا يجوز لهم الدخول عليها، ويجب عليها أن تحتجب منهم، وتستر جميع بدنها عنهم، فهم كغيرهم من الأجانب.

وقد أوجب الله- تعالى- الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ }.

وأوضح أن هذا الشاب الذى تجلسي أمامه بشعرك هو شخص أجنبي عنك يجوز له ان يتزوجكِ فلكِ أن ترتدى الحجاب امامه فهو ليس من المحارم.