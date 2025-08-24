مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن صفقة الكيني بارون أوشينج الجديدة في نادي الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الاربعاء او الخميس القادم موعد وصول اللاعب الكيني صفقة الزمالك الجديدة".



وقد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال يانيك فيريرا :"

متأكدون من تطور الصفقات الجديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وشاهدنا أمورا جيدة من خوان ألفينا ونتوقع تحسنه في الفترة المقبلة، وكل لاعب وصل لديه جودة جيدة ولكنهم يتعودون حاليا على أسلوب اللعب وسيتطورون ولكن ما زلنا بعيدين عن المستوى المطلوب".



وكان قد قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفريق كان لديه 3 إصابات حتى الوقت الحالي، وبعيداً عن الإصابات لا توجد أي أمور أخرى.