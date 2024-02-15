حاسبات حلوان: تدريب الطلاب على متطلبات سوق العمل وتطورات العصر

بدأت جامعة حلوان فى تدريب طلاب جامعة حلوان على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن الكلية تولي اهتماما بالغا بدعم مهارات الطلاب والطالبات وأن ثقافة الملكية الفكرية أصبحت لها تأثير كبير علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية في المستقبل القريب.

وتابع عميد حاسبات حلوان أن الطلاب أبدوا تجاوبا كبيرا في التدريب. وان السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي نتيجة الطفرة غير المسبوقة في معالجة البيانات الضخمة، ومن أكبر الاعتبارات القانونية التي تثور بسبب الاعتماد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي هي مسائل الحقوق الفكرية بصورها المختلفة وحقوق الملكية الفكرية.

واستطاع فريق جوالة جامعة حلوان، تحقيق المستوى الأول فى جميع الانشطة بالدورة الكشفية القمية الـ ٣١ للجامعات المصرية التى أقيمت بجامعة طنطا، وبمشاركة ١٣ جامعة مصرية، في لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة المتنوعة من المجالات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية الإرشادية و الخدمة العامة وتنمية المجتمع والتطلع للقيادة.

وتهدف هذه الأنشطة إلى المساهمة في تنمية قدرات الشباب بدنيا وعقليا واجتماعيا وروحيا، وصقل مواهبهم وتنميتها. وتعتبر الدورة القمية الكشفية من أقدم الدورات المتخصصة في نشاط الجوالة و الخدمة العامة حيث أقيمت أول دورة قمية عام ١٩٧٢ .

وجاءت مشاركة جامعة حلوان برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.