هام وخطير.. جمال شعبان يكشف عن أعراض تؤكد إصابتك بتلف عضلة القلب

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا بعنوان هام وخطير.

وكتب شعبان في منشوره "مش كل الأزمات القلبية تكون علي هيئة وجع زي وجع سكاكين بتقطع في منتصف الصدر وسقوط علي الأرض.

لكن هناك الأعراض المبكرة التحذيرية غير النمطية التي تنذر بالأزمة القلبية في صورة أعراض طفيفة تدريجية وهي :



ضغط أو تقل في الصدر وحموضة أو حرقان زي ارتجاع العصارة الحمضية إلي المريء

أو وجع في أعلي البطن

غثيان و رغبة في القيء

وجع في الزُّور

وجع في الكتف الشمال

وجع في الفك السفلي

وجع في الظهر

نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية

عرق غزير ومتكرر دون مبرر

كل هذه الأعراض تقتضي السرعة والتحرك العاجل لإنقاذ القلب لأن كل ثانية قد تؤدي إلي تلف عضلة القلب وقد تودي بحياة المصاب لأن عمل القسطرة التداخلية والدعامة الدوائية قد يعيد الأمور إلي نصابها وينقذ حياة الشخص.

إذن هذه الأعراض الطفيفة جرس إنذار مبكر وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط والسكر والدهون والمدخنين والذين لهم تاريخ وراثي بالأزمة القلبية.