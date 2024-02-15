عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، لمصر في زيارة رسمية هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

واتت الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى توجت بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التركى رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية 
ووقعا  على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وتم عقد مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية جمع الرئيسين. 

ورحب الرئيس السيسي فى بدايته كلمته بالمؤتمر الصحفى بزياره الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له .. في أول زيارة له إلى مصر .. منذ أكثر من 10 سنوات 
ليتم فتح صفحة جديدة بين البلدين .. بما يثري العلاقات الثنائية بينهما .. ويضعهما على مسارهما الصحيح.

وأكد السيسي اعتزازه وتقديره لعلاقات مصر التاريخية مع تركيا .. والإرث الحضاري والثقافي المشترك بينهما.

وتابع قائلا انه يهمه هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية
كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مضطرداً خلال تلك الفترة .. فمصر حالياً الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا .. كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية .. وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين
وبالتالي سيسعون معاً .. إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفتح مجالات جديدة للتعاون. 

وأشار الرئيس إلى اهتمامه بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع مصر وتركيا .. كمركَزَيْ ثقل في المنطقة .. بما يسهم في تحقيق السلم .. وتثبيت الاستقرار .. ويوفر بيئة مواتية .. لتحقيق الازدهار والرفاهية.

وتطرق السيسي للحديث عن المخاطر التى تواجه الدولتين، قائلا إن الدولتين تواجهان العديد من التحديات المشتركة .. مثل خطر الإرهاب .. والتحديات الاقتصادية والاجتماعية .. التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة. 

وتصدر ما يحدث في غزة جدول الأعمال مع الرئيسين، حيث أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا .. من أجل النفاذ السريع  لدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية .. إلى أهلنا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس تضييقا على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:


 

مصر تركيا الرئيس السيسي وأردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب

هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

دعاء المطر قصير ومستجاب.. ادعوا الله وأنتم على يقين بالإجابة

أمريكا تشن هجومًا إلكترونيًا على سفينة تجسس تابعة لإيران .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

مثير جدا.. فستان نسرين طافش في عيد ميلادها يشعل السوشيال ميديا

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ