ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، لمصر في زيارة رسمية هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.



واتت الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى توجت بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التركى رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية

ووقعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.



وتم عقد مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية جمع الرئيسين.



ورحب الرئيس السيسي فى بدايته كلمته بالمؤتمر الصحفى بزياره الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له .. في أول زيارة له إلى مصر .. منذ أكثر من 10 سنوات

ليتم فتح صفحة جديدة بين البلدين .. بما يثري العلاقات الثنائية بينهما .. ويضعهما على مسارهما الصحيح.



وأكد السيسي اعتزازه وتقديره لعلاقات مصر التاريخية مع تركيا .. والإرث الحضاري والثقافي المشترك بينهما.

وتابع قائلا انه يهمه هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية

كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مضطرداً خلال تلك الفترة .. فمصر حالياً الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا .. كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية .. وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين

وبالتالي سيسعون معاً .. إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفتح مجالات جديدة للتعاون.



وأشار الرئيس إلى اهتمامه بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع مصر وتركيا .. كمركَزَيْ ثقل في المنطقة .. بما يسهم في تحقيق السلم .. وتثبيت الاستقرار .. ويوفر بيئة مواتية .. لتحقيق الازدهار والرفاهية.



وتطرق السيسي للحديث عن المخاطر التى تواجه الدولتين، قائلا إن الدولتين تواجهان العديد من التحديات المشتركة .. مثل خطر الإرهاب .. والتحديات الاقتصادية والاجتماعية .. التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.



وتصدر ما يحدث في غزة جدول الأعمال مع الرئيسين، حيث أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا .. من أجل النفاذ السريع لدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية .. إلى أهلنا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس تضييقا على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.

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