نظر استئناف أحمد الطنطاوي على حكم حبسه بقضية التوكيلات| 25 مايو

كشف نبيه الجنادي محامي، أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، إن جهات التحقيق حددت جلسة 25 مايو المقبل، لنظر استئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة بقضية التوكيلات، كما حددت جلسة 4 مارس لنظر استئناف 21 آخرين من أعضاء حملته على حكم حبسهم سنة مع النفاذ.

أحمد طنطاوي..

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.