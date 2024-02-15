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رئيس التحرير
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منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن تأكيد الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الارصاد الجوية، بشأن حالة الطقس اليوم بأنه ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنها بدأت بالأمس فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المحافظات الشمالية أمس.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك الحالة تستمر حتي يوم الجمعة، موضحة أن كميات الأمطار اليوم تزيد فى أغلب محافظات الجمهورية، نظرا لتأثرنا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

وتابعت أن الامطار اليوم غزيرة ورعدية أحيانا وقد تتساقط حبات البرد على المحافظات الساحلية مثل: مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد، وتمتد إلى متوسطة وردعية للمحافظات الداخلية وهي جنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء ومناطق متفرقة من القاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد، وتصل إلى حد السيول على بعض الأماكن الموجودة فى جنوب سيناء وخليج العقبة وخليج السويس وبعض المناطق من البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن هناك أمطار خلال الساعات القادمة بشكل واضح وفى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري، وعلى فترات متقطعة.

ولفتت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن القاهرة الكبرى سوف تشهد اليوم فرص لسقوط امطار متوسطة، و رعدية أحياناً، مضيفة أن هناك نشاط للرياح اليوم سرعته ما بين 30_ 35 كيلو متر على الساعة، مما يزيد الإحساس بالبرودة و إنخفاض قيم درجات الحرارة.
 وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع إستمرار حالة التقلبات الجوية غداً، مشيرة إلى أن هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية يوم ابتداءا من يوم السبت المقبل.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى استمرار تدفق الخلايا الرعدية على السواحل الشمالية الغربية وتحديدا ( الإسكندرية _ سيد عبد الرحمن_ العلمين_ مطروح ).
يصاحب ذلك خلال حالة الطقس سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد.
وقالت هيئة الأرصاد، عن الطقس اليوم إنه ️من المتوقع أن تتقدم فرص الأمطار لتشمل ( البحيرة وكفر الشيخ ) مع تقدم الوقت. مشيرة إلى أن جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد  يعاود عليهم فرص الأمطار مره أخرى خلال الساعات القادمة.

 

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