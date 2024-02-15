توثيق تاريخي للأجيال القادمة.. صدور الجزء الثاني من العائلات البرلمانية لمصطفى بكري

صدر عن دار المعارف كتاب ( العائلات البرلمانية وأعضاء المجالس النيابية في مصر) الجزء الثاني للكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري.

أسماء أعضاء المجالس النيابية

ويتضمن الجزء الثاني توثيقا للعائلات البرلمانية وأسماء أعضاء المجالس النيابية لمحافظات البحيرة والإسكندرية ومرسي مطروح في الفترة من مجلس المشورة ١٨٢٩ وحتي مجلسي النواب والشيوخ ٢٠٢١ . وكان الجزء الأول الذي صدر عن دار المعارف تضمن عائلات ونواب القاهرة في المجالس النيابية المختلفة.

وتعد الموسوعة الجديدة توثيقا مهما للأجيال الحالية والمستقبلية ، حيث تتناول أصول العائلات التي توارثت المقاعد البرلمانية حتى ثورة ١٩٥٢ واستمرار تمثيل العديد منها حتى اليوم.