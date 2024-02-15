جامعة حلوان الأهلية تنظم حفل ترحيب بالطلاب الجدد مع بداية الترم الثاني

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، خلال حفل ترحيب بالطلاب الجدد الذي نظمه اتحاد طلاب الجامعة مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2023-2024، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم بشكل متوازن مع الجانب الأكاديمي.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والترويحية للطلاب الجدد، منها الدومينو والشطرنج وغيرها، كما تضمن الحفل معرضاً للأعمال اليدوية التي قام بها الطلاب، وعروضاً لفرقة الكورال والمسرح بالجامعة.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور السيد قنديل على أن الجامعة ستواصل دعمها للأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكداً حرص الإدارة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب للاستفادة القصوى من مرحلة الدراسة الجامعية، حيث ان إدارة الجامعة لا تتوانى عن تقديم كافة ما يلزم الطلاب أكاديميًا وتدريبيًّا، وتوفير البرامج التعليمية الحديثة، وخاصة أنه تم توفير أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

ووجه الطلاب بضرورة التمسك بالمبادئ الأخلاقية الحميدة والقيم النبيلة، مع الاهتمام بالتحصيل الدراسي الجيد وكذلك الاهتمام بالانتماء في الحياة الجامعية والأنشطة الطلابية، مما يعمل على صقل الذات واكتساب المهارات والارتقاء بالقدرات الشخصية.

وأشرف على حفل الترحيب السيد عطا أمين عام الجامعة، محمد ناصر مدير عام التسجيل والقبول، الطالب مازن إيهاب، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان الأهلية.