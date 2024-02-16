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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. بدء المرحلة الثانية من مسابقة العباقرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن  بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، والتى تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر .

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


و من المقرر ان  يتم بدء التصفية الأولى بين الكليات ( التصفيات التمهيدية) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ فى تمام الساعة العاشرة  صباحا بين جميع كليات الجامعة بواقع (۲۱) كلية لتصعيد عدد ١٦ كلية للمشاركة في المسابقة على مستوى كليات الجامعة .


َوأكدت الإدارة العامة لرعاية الشباب على ضرورة تسليم استمارات التقييم الخاصة بالطلاب الفائزين في المسابقة الداخلية بالكلية إدارة الاتحادات الطلابية وتسليم نتيجة الطلاب الفائزين من المسابقة الداخلية والصورة الشخصية بجانب صورة بطاقة لهم، بجانب  حضور الفريق المشارك من الكلية ( الفائز من المسابقة الداخلية بالكلية ) بواقع (۲) طالبات + ۲ طلاب ومنسق الانشطة بالكلية ومشرف المسابقة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/۲/۱٨ الساعة 10 صباحا لعمل التصفيات الأولية وإجراء القرعة بين الكليات بقاعة حسن حسني بالحرم الجامعي.


وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

 

وقد استطاع فريق جوالة جامعة حلوان، تحقيق المستوى الأول فى جميع الانشطة بالدورة الكشفية القمية الـ ٣١ للجامعات المصرية التى أقيمت بجامعة طنطا، وبمشاركة ١٣ جامعة مصرية، في لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة المتنوعة من المجالات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية الإرشادية و الخدمة العامة وتنمية المجتمع و التطلع للقيادة.

وتهدف هذه الأنشطة إلى المساهمة في تنمية قدرات الشباب بدنيا وعقليا واجتماعيا وروحيا، وصقل مواهبهم وتنميتها. وتعتبر الدورة القمية الكشفية من أقدم الدورات المتخصصة في نشاط الجوالة و الخدمة العامة حيث أقيمت أول دورة قمية عام ١٩٧٢ .

وجاءت مشاركة جامعة حلوان برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وشارك فريق الجامعة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

 

 

Jobs Education الاتحادات الطلابية الاهتمام بالتعليم الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب

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