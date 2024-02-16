طفلك عمره ماهجيله برد..طبيب يكشف طرق الوقاية من موجات الصقيع

تزامنت موجات البرد القارصة البرودة والامطار الشديدة مع نزول الأطفال المدارس مرة أخرى بعد نهاية اجازة منتصف العام.



وأوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن هذا المناخ شديد البرودة يشكل خطرا على الاطفال خاصة أنهم يذهبون الي مدارسهم في الساعات المبكرة من اليوم، حيث تشد البرودة بشكل كبير.



وأكد الدكتور أيمن سالم، أن المناخ البارد فرصة خصبة للإصابة بالفيروسات التنفسية بجميع انواعها سواء كانت فيروس الانفلونزا أو فيروس كورونا بمتحوراته أو الفيروس المخلوي لافتا الي أن الاخير هو الأكثر انتشارا بين الاطفال بشكل كبير عن الكبار.



وأشار أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إلى أن الفيروس المخلوي خطورته تكمن في سرعة انتشاره فالطفل المصاب يمكنه أن يقوم بنقل المرض الي عشرات من الأطفال خاصة في حالة الفصول قليلة التهوية أو المزدحمة والمكدسة بالأطفال.



وشدد الدكتور ايمن سالم على ضرورة التركيز على وقاية الأطفال والتي تأتي من وقاية باقي أفراد الأسرة بالكامل، فإذا نزل في الصباح فعليه ارتداء الجاكيت الخاص بالمدرسة البطن الثقيل ويفضل ارتداء قبعه لحماية رأسه واذنيه من برودة المناخ والامطار والقفزات في يديه والشراب الثقيل في قدميه.



ونصح سالم بضرورة شرب سوائل دافئة أو يمكننا عمل مشروب الشيكولاته الساخنة في الصباح لتدفئة جسمه، وهو محبب لدى الأطفال، ويمكن تناول وجبات صحية متوازنه وممارسة الرياضة باستمرار.