"كنز" دوّر في بيتك أكيد هتلاقيه.. نوكيا 3310 سعره 46 ألف جنيه

بعدما ستعرف ان هواتفك القديمة قد تربحك مبالغ ضخمة لن تستغني عنها أو تتركها في المنزل، فلكل قديم سعر وقيمة، خاصةً علامة نوكيا العريقة التي يعشقها الملايين حول العالم، اذا كان بحوذتك بعض من إصداراتها بحالة جيدة ستبيعه بسعر خرافي.

يعرف موقع “ايباى” الأمريكي ببيع جميع الهواتف ذكية أو قديمة كانت، يقدم الموقع أكثر من إعلان لبيع أيقونة Nokia 3310 بأسعار وصلت لـ 1400 يورو، مايعادل 46.770 جنيه، أن أنك اذا قمت ببيع 10 هواتف من الهاتف الشهير على موقع ebay ستجني أكثر من 460 ألف جنيه.

نوكيا 3310

يجب أن يكون الهاتف بحالته الأصلية ويعمل بدون مشاكل، كما هو مدون فى معظم الإعلانات التى ظهر فيها هاتف نوكيا الأيقوني، والذى يحظى بشعبية جارفة ولازال يتعلق به الملايين حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن مبيعات نوكيا 3310 حوالى 126 مليون نسخة، والذى تم تصميمه فى مدينة "كوبنهاجن" بالدنمارك.