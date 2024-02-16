قبل التصعيد للفيفا | الزمالك ينجح في حل أزمة لاعب الفريق

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن نجاح نادي الزمالك في إنهاء قضية أخرى من قضاياه المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم قبل صدور قرار فيها.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "مجلس لبيب يصل لتسوية مع اللاعب أحمد بلحاج لحل مشكلته بعد حصول المغربي علي حكم من الفيفا ضد الزمالك"

وكان إسلام الشحات، وكيل المغربي أحمد بلحاج كشف أنه قام بإرسال شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد القلعة البيضاء؛ بسبب المستحقات المتأخرة لصالح اللاعب.

الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الاثنين المقبل على ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.