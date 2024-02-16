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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهيناز تبرز أنوثتها بفستان مجسم فوق الركبة

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

وتألقت شاهيناز في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة دون أكمام باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة "وحش الكون"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة وهي من كلمات محمد لقلق، ألحان محمد الفهد،وتوزيع محمد حريقة المستشار الإعلامي للفنانة شاهيناز: عصام ميلاد نصرالله، إنتاج شركة بروتكت ميديا.

يذكر أن أحدث اعمال المطربة شاهيناز كانت أغنية قلبي بيدلع وأغنية دندنة وأغنية مصرية وأغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان وأغنية.

كلمات الاغنية 
من كلمات الأغنية:

انت طول عمرك خيبان 
فعل لاء وبس لسان 
قلبي مش يقبل يتهان 
ياللي واقع من نظري 
خدت منك بس كلام 
تنسي وعدك لما تنام
امشي بقي مش عايزه سلام
لاعملي فالح ولا نظري

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٤٠١٧
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩٣٣
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩٣٣
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩١٧
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٩٣٩١٧

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