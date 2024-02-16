نيكول سابا تبهر جمهورها بإطلالة شتوية جذابة داخل الطائرة

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها بصورة جديدة وهى فى احدى الطائرات ،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وبدت هنادي مهنا بإطلالة شتوية مميزة وكانت تحتوي علي بنطال أسود، وتوب صوف ليتناغم مع إطلالتها، ومن الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها الاشقر منسدلة علي كتفيها بشكل مرتب وأنيق، وإختارت مكياجاً بسيطاً يبرز جمال ملامحها .

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يذكر أن آخر أعمال المطربة نيكول سابا مشاركتها في مسرحية الليلة الكبيرة التي عرضة في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022، ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي، إلى جانب كلا من محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وأمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة، وحققت المسرحية أنذاك نجاحات ساحقة خلال فترة عرضها في السعودية.

أما عن آخر أعمالها الغنائية فكانت قد طرحت أغنية بعنوان “سمكة قرش” من كلمات عبد الرحمن عاصم مانو، ومن ألحان كريم عاشور والتوزيع لـ أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها.