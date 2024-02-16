لمسته للكرة تخليك مستكنيص | سيد عبد الحفيظ يتغزل فى نجم الزمالك

تغنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بإمكانيات ومهارات محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية "محمد صبري لاعب ممتع ولما كنت تتفرج عليه ومودك وحش يخليك مبسوط".

وأضاف: "محمد صبري من احسن الامكانيات اللي عاصرتها ولمسته للكرة تخليك مستكنيص".

ويعد محمد صبرى أحد أهم اللاعبين في جيل الزمالك التاريخي خلال فترة التسعينيات وكان لاعب مهاري وساحر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري والمقرر لها يوم 19 فبراير الجاري، على ملعب استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

