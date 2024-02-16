عاجل
الطب البيطري بسوهاج يشن حملات على الأسواق ويضبط لحوما فاسدة عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 7 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت حركة حزب الله اللبنانية مقتل سبعة من عناصرها في جنوب لبنان، الخميس، وذلك في غارة إسرائيلية.

وأوضحت حزب الله أن "القتلى هم علي محمد الدبس من بلدة بلاط، وحسن إبراهيم عيسى من بلدة حومين التحتا، وحسين أحمد عقيل من بلدة الجبين، وحسين علي نور الدين من بلدة خربة سلم، وناصر أحمد سعد من بلدة عيتا الجبل، وعبد الكريم محمد علي سمحات من بلدة عيناثا، وعباس علي مهدي من بلدة العيشية".

فيما رد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن الدبس "قائد مركزي" في قوة الرضوان التابعة للحزب، واصفا عيسى بأنه نائبه، وأن عنصرا آخر قُتل معهما في الغارة التي شنتها طائرة مقاتلة على مبنى عسكري لحزب الله في مدينة النبطية.

وكانت حزب الله أعلنت عن مقتل ثلاثة عناصر آخرين في ضربات إسرائيلية أمس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

ترشيحاتنا

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

دعاء أول جمعة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

عقوبة الذبح خارج السلخانة .. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

مقتل جندي إسرائيلي في غزة وارتفاع العدد إلى 234 منذ الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

ضيق وقصير.. صبا الرافعي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فستان جنات يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبيبة تحذر من غش البن بالأسواق

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ