عاجل
الطب البيطري بسوهاج يشن حملات على الأسواق ويضبط لحوما فاسدة عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب انقطاع الكهرباء

صحة غزة تعلن وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين.

ومنذ قليل، قالت الوزارة في بيان لها: "وقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم. نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار ان المجمع اصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".

وأضاف البيان أن "نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وأمس، قالت الوزارة  إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامه لمجمع ناصر الطبي الذي هدم سوره الجنوبي.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استهدفت مقر الإسعاف وخيام النازحين بالمستشفى، وجرفت المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصرحت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال أجبرت من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية بمستشفى ناصر على إخلاء المستشفى.

ونقلت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال طلبت من إدارة مستشفى ناصر، نقل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانات إلى المبنى القديم.

وحذرت حركة حماس، في وقت سابق من كارثية الوضع الإنساني الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

ترشيحاتنا

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

دعاء أول جمعة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

عقوبة الذبح خارج السلخانة .. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

مقتل جندي إسرائيلي في غزة وارتفاع العدد إلى 234 منذ الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

ضيق وقصير.. صبا الرافعي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فستان جنات يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبيبة تحذر من غش البن بالأسواق

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ