صحة غزة تعلن وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي

بسبب انقطاع الكهرباء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين.

ومنذ قليل، قالت الوزارة في بيان لها: "وقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم. نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار ان المجمع اصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".

وأضاف البيان أن "نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وأمس، قالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامه لمجمع ناصر الطبي الذي هدم سوره الجنوبي.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استهدفت مقر الإسعاف وخيام النازحين بالمستشفى، وجرفت المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصرحت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال أجبرت من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية بمستشفى ناصر على إخلاء المستشفى.

ونقلت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال طلبت من إدارة مستشفى ناصر، نقل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانات إلى المبنى القديم.

وحذرت حركة حماس، في وقت سابق من كارثية الوضع الإنساني الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.