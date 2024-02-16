عاجل
سيد عبد الحفيظ يصدم الجميع برأيه في إنضمام عبدالله السعيد للزمالك أخبار التعليم.. شروط حصول طلاب الجامعات على دعم المصروفات وإعلان القوائم المحدثة للمؤسسات المعتمدة سبب مفاجئ وراء غياب حازم إمام عن مؤتمر تقديم حسام حسن فريق حقوق حلوان يتأهل للمشاركة بمسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي جامعة حلوان X أسبوع| تحصد المركزين الأول والثاني عالميا بمعرض بانكوك الدولي لـ الابتكار.. مباحثات مع سفيرة المكسيك لبحث التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق حقوق حلوان يتأهل للمشاركة بمسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تأهل فريق كلية الحقوق جامعة حلوان في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية، وذلك بعد الفوز في العديد من الجولات في المسابقة التي تنافس فيها ١٣٤ فريقا وأصبح من ضمن الـ٣٢ فريقا الأولى، المدعوة من المركز للسفر للملكة العربية السعودية في الفترة من ٣ -٧ مارس لحضور فعاليات أسبوع التحكيم التجاري المنظم من قبل المركز وذلك بالتعاون مع جامعة East Anglia ببريطانيا.

شارك الفريق بدعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، الدكتورة دعاء مجدي مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق والطلاب المشاركون هم محمود نشأت بالفرقة الثالثة برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، آلاء حسين عيد الفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، هاجر وحيد الليثي الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، علي محمود ابراهيم الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، كريم رضا رسلان الفرقة الرابعة الشعبة العامة.

وتستمر المسابقة لمدة خمسة أشهر، وشهدت  المسابقة منافسة كبرى بين جامعات كبري سواء من مصر مثل جامعة الإسكندرية والجامعة البريطانية وجامعة عين شمس و جامعة القاهرة وجامعة مدينة السادات وجامعة اسيوط أو من مختلف الدول العربية والعالم.

وقام الفريق بالمنافسة في العديد من الجولات التي تفوق فيها علي فرق ممثلة لكبري الجامعات المصرية والدولية منها جامعة بيروت و جامعة القاهرة و الجامعة السعودية الالكترونية وقد أثنت جميع هيئات التحكيم في جميع الجولات علي مستوي الفريق الرائع وتمثيله المشرف، حيث كان خير ممثل لجامعة حلوان في تلك المسابقة الدولية.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز في المرافعة الحضورية في السعودية سيحصل على منحة الحصول على الماجستير باللغة الإنجليزية من أحدي الجامعات البريطانية وهي منحة مجانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقالة اتحاد الكرة .. فاروق جعفر: حسام حسن لن يقبل الإشراف على المنتخب

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد فعل ناري من الأهلي على تصريحات ناصر ماهر

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

الحق نزل التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات تذيع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

الأهلي يتحرك لاستعادة محمد شكري وخطف نجم منتخب الأردن.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس حول حادث إطلاق النار في كريات ملاخي

ترشيحاتنا

تحذير عاجل.. الأرصاد الجوية تكشف عن تقاصيل طقس الساعات المقبلة

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

541 طن دقيق وسكر.. الداخلية تداهم مخازن تجار السلع الغذائية

خلال سنوات.. دول عربية ستصبح بلا نباتات أو محاصيل| ما القصة ؟

الجريمة اتكشفت بعد دفنها.. صدى البلد يحاور صديقة ضحية السرقة بعين شمس

الخارجية الروسية الروسية تعلق على احتمال قيام الجيش الإسرائيلي باجتياح رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تناول القهوة بهذه الطريقة يزيد من حرق السعرات الحرارية.. بالطرحة والعباءة.. نيرمين الفقي في العمرة

مساج القدم يخلصك من الآلام نهائيا.. إليك أفضل التمارين

رمضان 2024| رباب ممتاز تروج لدورها في مسلسل صدفة

رمضان 2024.. Watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل لحظة غضب

فيديو

تحذير لسكان 7 محافظات بسبب الطقس .. فيديو

ارتفاع جديد في أسعار السجائر.. ماذا يحدث ؟

مجبتش لحمة من شهور.. ساويرس يبحث عن السيدة صاحبة العباءة السوداء

مفاجأة صادمة لمحتكري الدولار وارتفاع جديد للذهب.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ