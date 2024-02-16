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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يوجه بحصر احتياجات معامل مستشفى ههيا المركزي لتوفيرها

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفي ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتي تأتي استكمالاً لجولته الميدانية التي بدأها اليوم الجمعة على المستشفيات التابعة للمديرية.

وأجرى وكيل الوزارة، جولة داخل الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى ههيا المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، حيث تفقد الأقسام الداخلية، وقسم الأطفال الجديد، والذي وجه بتشغيله الأسبوع الماضي ودخوله الخدمة لصالح المرضى، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما أجرى مناظرة للملفات الطبية للمرضى، وتم التأكد من تقديم الخدمة للحالات وفقاً لبروتوكولات العلاج المحددة لكل حالة وفقاً للتشخيص الطبي لها، وإجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

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وتأكد الدكتور هشام مسعود من تنفيذ بعض التوصيات التي وجه بها أثناء زيارته الأخيرة للمستشفى، كما تفقد قسم المعامل، مكلفاً مديرة إدارة المعامل بالمديرية، بالتواصل مع جميع مديري المستشفيات ورؤساء أقسام المعامل بها، وحصر أي احتياجات لهم فيما يخص المستلزمات الطبية بالمعامل.

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