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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف علاقة السكر بالإمساك

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مضاعفات السكر، على الأوعية الدموية والجهاز العصبي، والجهاز الدوري.

 

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعصاب إما إرادية بإرادة الإنسان أو لا إرادية بغير إمكانية بشرية لتحريك العضو، منوها أن هناك أعصاب لا إرادية تعمل على تشغيل الأمعاء والقلب.

ولفت موافي إلى أن طريقة الأكل لها علاقة في الإمساك لمريض السكر، معلقا: 80% من حالات الإمساك عبارة عن إمساك اعتيادي لا توجد خطورة منه، ويحدث بسبب عدم رغبة الإنسان قضاء الحاجة، وعادة ما يحدث للأطفال أثناء الدراسة، و20% من حالات الإمساك مرضية ويجب الذهاب للطبيب فورا.

عسل نحل

واستكمل حسام موافي قائلا: «لعلاج الإمساك يمكن تناول المريض ردة مخلوطة بالزبادي وعسل النحل في الصباح، مع تناول القراصيا والبرتقال في المساء، وأخذ لبوس جلسرين، لمدة شهر، بشرط يكون هناك موعدا ثابتا للتبرز».

 

الامساك الأوعية الدموية الجهاز العصبي الدكتور حسام موافي السكر حسام موافي طريقة الأكل

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