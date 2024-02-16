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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انـفجارات قـوية تهز قاعـدة الجيش الأمريكـي في حقل كونيكو بسوريا

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام سورية بأنه سمع دوي انـفـجارات قـوية في قاعـدة الجيش الأمريكـي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي بسوريا .

كانت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق اعلنت  استهداف هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل ، بالطيران المسيّر ، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وفي بيان لها؛ قالت المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطيران المسيّر هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل؛ استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وهزت انفجارات قوية  قاعدة الجيش الامريكي في حقل العمر النفطي شرقي سوريا.

وكان  المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أن المجموعات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وهو أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وحسب المرصد السوري، هاجمت المجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا.

في حين حاولت المضادات الأرضية التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي الاستهداف الجديد بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو للغاز اليوم، حيث هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مسيرة، والثاني برشقة من الصواريخ.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر  الفائت، لـ 114 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

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