التطبيق من الغد.. اعرف أسعار الدخان بعد الزيادة

حالة من الإرباك في أسواق الدخان، منذ أن أعلنت الشركة الشرقية للدخان، عن ارتفاع أسعار المعسل وسجائر “كليوباترا، وبوكس، وبال مال، وسوفت، ومونديال، وفايسروي، وبوسطن”.

ويشغل بال الكثير من المواطنين مدخني المعسل أسعار الدخان، حيث من المقرر تطبيق الأسعار الجديدة بداية من غدٍ السبت 17 فبراير 2024.

ويستعرض “صدى البلد” قائمة أسعار المعسل، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

ارتفع سعر باكو المعسل السلوم 500 جرام إلى 105 جنيهات.

ارتفاع سعر باكو المعسل القص 250 جراما إلى 65 جنيها.

ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 100 جرام إلى 20 جنيها.

ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 500 جرام إلى 85 جنيها.

ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 1000 جرام إلى 160 جنيها.

ارتفاع سعر معسل وان فوريو 250 جم إلى 160 جنيها.

معسل سلوم وزن 70 جراما بسعر 20 جنيها.

معسل سلوم وزن 120 جراما بسعر 32 جنيها.

معسل سلوم وزن 250 جراما بسعر 62 جنيها.

معسل سلوم وزن 500 جرام بسعر 105 جنيهات.

معسل قص وزن 250 جراما بسعر 65 جنيها.

معسل أبو نجمة وزن 100 جرام بسعر 20 جنيها.

معسل أبو نجمة وزن 500 جرام بسعر 85 جنيها.

معسل أبو نجمة وزن 1000 جرام بسعر 160 جنيها.

معسل وان فوريو وزن 250 جراما بسعر 160 جنيها.

علبة سجائر بوكس 10 سجائر: 22 جنيهًا.

علية سجائر كليوباترا- كينج سايز: 30 جنيهًا.

علبة سجائر كليوباترا- سوفت كوين: 30 جنيهًا.

علبة سجائر كليوباترا- بوكس: 30 جنيهًا.

علبة سجائر بوسطن: 30 جنيهًا.

علبة سجائر بلمونت: 30 جنيهًا.

علبة سجائر كليوباترا سوبر: 30 جنيهًا.

علبة سجائر مونديال: 30 جنيهًا.

وشهد سوق الدخان في مصر خلال الفترات الأخيرة اضطرابات واسعة، في ظل اختلاف الأسعار الرسمية مع الأسعار المباعة بها في السوق السوداء (الموازية)، والتي بلغت في بعض الأحيان أكثر من ضعف سعرها الرسمي.