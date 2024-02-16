حفاوة بالبرنامج التثقيفي في مسجد شوقي المتيني بالقاهرة

أقيمت اليوم فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال بمسجد شوقي المتيني بمديرية أوقاف القاهرة، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم البحرية، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتورة هدى حميد مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والواعظة ميرفت رمضان، والواعظة وفاء عبد السلام ، ورحمة محجوب، وجمع غفير من الأئمة والواعظات، وجمع غفير من رواد المسجد والسادة الأئمة.

وخلال اللقاء أكد عدد من أولياء الأمور فرحتهم بالفعالية وقدموا الشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها ورعايتها للأطفال وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل.

وأكدوا أن البرنامج التثقيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأننا نأمن على أطفالنا المشاركون في هذه النشاطات حيث إنهم في أيدٍ أمينة.

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