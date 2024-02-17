شهية ورخيصة.. طريقة عمل كفتة البطاطس

تعد كفتة البطاطس من أشهى الأكلات التى يحبها الكبار والصغار وفي نفس الوقت من الوجبات الاقتصادية محدودة التكلفة.

نعرض لكم طريقة عمل كفتة البطاطس من خلال خطوات الشيف شربيني



مقادير كفتة البطاطس

بطاطس

جبنة رومي او موتزاريلا

بيض

لبن

دقيق

بقسماط

جوزة الطيب

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل كفتة البطاطس

* اسلقي البطاطس في ماء ساخن ثم اهرسيها جيدا وضيفي البيض والملح والفلفل وجوزة الطيب و الجبنة الموتزريلا “ حسب الرغبة”

* شكلي كفتة البطاطس اصابع وضعيها في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط واقليها في زيت غزير ساخن.